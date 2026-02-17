"¿Me estás tirando los tejos?": Seren pone a prueba a Uras esta noche en Renacer

La convivencia ha hecho mella en el matrimonio de Uras y Maral y cada día que pasa discuten más por todo. Los dos se han dado cuenta de que no se entienden tanto como pensaban y la gente ha comenzado a darse cuenta.

En el hospital, Maral le dice a su marido que piensa salir un rato con sus amigos para escapar del agobiante ambiente hogareño que se respira en su casa y Uras le deja claro que puede hacer lo que quiera. No la va a echar de menos.

Tras escuchar parte de la conversación, Seren se dirige a Uras cuando se queda solo y le pregunta cuando piensa decirle a su mujer que quiere dejarla. “No quiero romper con ella”, intenta autoconvencerse el hijo de Bahar.

Además, Uras aprovecha la ocasión para lanzarle un par de cumplidos a su exmujer y ella le deja claro que espera que no le esté tirando los tejos. Donde hubo fuego… ¿cenizas quedan?