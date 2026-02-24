Antena3
Esta noche, llega el final de Renacer: los protagonistas de esta historia toman importantes decisiones

Bahar y sus allegados cerrarán las cuentas pendientes que han dejado abiertas en un episodio que nos encogerá el corazón.

Patri Bea
Renacer llega esta noche a su fin. Después de muchas idas y venidas, de alegrías y penas, Bahar y sus amigos cerrarán las tramas que continúan abiertas y nos regalarán un final a la altura de esta serie.

Dos de las personas que darán un paso más en su historia serán Çagla y Harun, que tomarán la decisión de irse a vivir juntos y apostar por construir una vida en común. ¡Por fin la vida les sonríe a ambos!

Además, a Harun le sorprenderá que Çagla está dispuesta a vivir con Maral tras el fracaso de su matrimonio. A pesar de no haberse llevado bien, la amiga de Bahar está dispuesta a empezar de nuevo con su cuñada.

¿Qué pasará con Evren y Bahar? ¿Y con Seren y Uras? ¡Descúbrelo esta noche, en el último capítulo de Renacer! Y si no puedes esperar… ¡adelántate en atresplayer!

