Kazim vuelve a por Esme: la acorrala en la cocina y el exmatrimonio cae en la tentación

¡Nadie se lo esperaba! Esme estaba en la cocina preparando café, hundida y pensando en el sufrimiento de su hija Seyran, cuando Kazim ha aparecido diciendo que estaba harto de esperar fuera.

Lo que ha empezado como una charla sobre si son buenos o malos padres, ha terminado con chispas volando. Kazim, en un intento de demostrar que está cambiando, ha sacado su lado más protector: "A nuestra hija no le harán nada, para eso está tu marido", le ha dicho intentando acercarse cada vez más.

Pero la situación se ha vuelto incontrolable cuando Kazim ha pasado a la acción para recuperar a su mujer. A pesar de que Esme le pedía que parara, los reproches de "mal padre" y "buena madre" se han mezclado con morbo. Entre el "suéltame" y el "no te dejaré ir", Kazim ha intentado convencer a Esme de que le ayude a limpiar su reputación y a volver a ser una familia.

Esme se sentía culpable por haberse alegrado de la desgracia de su hija, pero Kazim solo tenía ojos para ella, llamándola "amor" y "guapa" mientras la acorralaba en la cocina. Al final, la pasión ha podido más que el rencor y el exmatrimonio ha terminado volviendo a caer en la tentación después de tanto tiempo.

Es un paso de gigante para Kazim, que ve en este encuentro la señal de que puede recuperar su vida de antes. ¿Qué pasará a partir de ahora?