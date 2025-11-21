Seren sufre un brutal atropello tras descubrir el engaño de Uras en los próximos capítulos de Renacer

Lo que está a punto de ocurrir en Renacer va a dejarnos con el corazón en un puño. Uras le dice a Seren que quiere recuperar su matrimonio, que aún la ama y que está dispuesto a luchar por ella. Pero lo que ella no imagina es que, solo unas horas después, va a pillarlo besándose con Maral.

La traición es tan dolorosa que todo estalla. A las puertas del hospital, los dos discuten sin parar. Seren quiere marcharse, Uras intenta detenerla, la tensión aumenta y ninguno escucha al otro. Y entonces ocurre lo impensable: en un segundo, un coche aparece y atropella a Seren.

Mientras el equipo médico lucha por salvarle la vida, Uras se derrumba, consumido por la culpa e incapaz de explicar lo que ha pasado. Bahar exige respuestas. ¿Acabará confesando? ¿Sobrevivirá Seren?

Nuestros protagonistas van a necesitar toda su fuerza. Lunes y martes, a las 22.50 horas en Renacer y si no puedes esperar, adelántate ya en atresplayer.