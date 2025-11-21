Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Seren sufre un brutal atropello tras descubrir el engaño de Uras en los próximos capítulos de Renacer

Seren está a punto de vivir uno de los momentos más difíciles de su vida: tras descubrir a Uras besándose con Maral, un coche la atropella y deja su destino en el aire.

Seren sufre un brutal atropello tras descubrir el engaño de Uras en los próximos capítulos de Renacer

Publicidad

Lo que está a punto de ocurrir en Renacer va a dejarnos con el corazón en un puño. Uras le dice a Seren que quiere recuperar su matrimonio, que aún la ama y que está dispuesto a luchar por ella. Pero lo que ella no imagina es que, solo unas horas después, va a pillarlo besándose con Maral.

La traición es tan dolorosa que todo estalla. A las puertas del hospital, los dos discuten sin parar. Seren quiere marcharse, Uras intenta detenerla, la tensión aumenta y ninguno escucha al otro. Y entonces ocurre lo impensable: en un segundo, un coche aparece y atropella a Seren.

Mientras el equipo médico lucha por salvarle la vida, Uras se derrumba, consumido por la culpa e incapaz de explicar lo que ha pasado. Bahar exige respuestas. ¿Acabará confesando? ¿Sobrevivirá Seren?

Nuestros protagonistas van a necesitar toda su fuerza. Lunes y martes, a las 22.50 horas en Renacer y si no puedes esperar, adelántate ya en atresplayer.

Antena 3» Series» Renacer» Avances

Publicidad

Series

Seren sufre un brutal atropello tras descubrir el engaño de Uras en los próximos capítulos de Renacer

Seren sufre un brutal atropello tras descubrir el engaño de Uras en los próximos capítulos de Renacer

Sonsoles Ónega, emocionada con el inminente estreno de Las hijas de la criada: “Ha sido un viaje apasionante”

Sonsoles Ónega, emocionada con el inminente estreno de Las hijas de la criada: “Ha sido un viaje apasionante”

El amor de Halis por Hattuc amenaza con cambiar el destino de toda la familia en el próximo capítulo

El amor de Halis por Hattuc amenaza con cambiar el destino de toda la familia en el próximo capítulo

Patricia
Mejores momentos | Capítulo 44

“Voy a hacer todo lo que pueda para volver a ganarme tu amor”: Patricia deja claro a David que no se rinde

Descubre el videoclip oficial de la nueva canción de Sueños de libertad interpretada por Malú
¡No te lo pierdas!

Descubre el videoclip oficial de la nueva canción de Sueños de libertad interpretada por Malú

Saúl tiende una trampa a César
Mejores momentos | Capítulo 44

Saúl tiende una trampa a César: ¡la policía encuentra el cuerpo de Emilio en el coche del mexicano!

Tras amenazar a Octavio con difundir el vídeo del forcejeo, el hermano de Mónica provoca que la policía señale a César como principal sospechoso del asesinato de Emilio.

Emilio muere en brazos de Octavio
Mejores momentos | Capítulo 44

Un forcejeo que acaba en tragedia: Emilio muere en brazos de Octavio

El marido de Carmen parecía dispuesto a acabar con la vida del empresario, pero, al forcejear ambos, la pistola se ha disparado y la bala ha atravesado a Emilio.

David deja claro a Álvaro que se avecinan cambios en la empresa

“No voy a tolerar este tipo de actitud en la empresa”: David deja claro a Álvaro que se avecinan cambios en la empresa

Emilio confiesa el crimen que tanto tiempo llevaba ocultando y destroza su matrimonio con Carmen

“Yo maté a nuestro hijo”: Emilio confiesa el crimen que tanto tiempo llevaba ocultando y destroza su matrimonio con Carmen

Nando acorrala a Patricia y le amenaza con llevarse al bebé:

Nando acorrala a Patricia y le amenaza con llevarse al bebé: “Pienso volver a por mi hijo y a por Julia”

Publicidad