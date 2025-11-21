Sonsoles Ónega, emocionada con el inminente estreno de Las hijas de la criada: “Ha sido un viaje apasionante”

¡Comienza la cuenta atrás para el estreno de Las hijas de la criada! El domingo 30 de noviembre podremos disfrutar en atresplayer del primer capítulo de la serie basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega y Premio Planeta 2023.

Antes del gran estreno, hemos podido hablar con la creadora de esta historia y nos ha confesado cómo ha vivido la adaptación: “Ha sido un viaje apasionante convertir los personajes de papel en personajes de carne y hueso”.

Las hijas de la criada cuenta la historia de la familia Valdés, una familia del mar gallego, emigrante, de finales del siglo XIX y principios del XX, que se relacionará con personajes que os enamorarán. Otros quizás no tanto.

Sonsoles Ónega nos adelanta también que disfrutaremos de “historias fascinantes de mujeres poderosas, mujeres valientes, que sobreviven en un mundo no muy fácil para ellas”. ¡Escucha todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!