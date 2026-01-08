“Tiene momentos apoteósicos”: Sonsoles Ónega se sincera sobre sus tramas favoritas de Las hijas de la criada

Las hijas de la criada, la serie basada en el Premio Planeta 2023 y novela homónima de Sonsoles Ónega nos ha cautivado a todos con sus trepidantes tramas, sus potentes personajes y un contexto que ayuda a meternos de lleno en la historia.

En una entrevista que Sonsoles Ónega le ha concedido al departamento digital de Antena 3, la escritora ha confesado que Clara es uno de sus personajes favoritos de la historia. “Tiene momentos apoteósicos”, ha recalcado haciendo referencia a los desamores y los disgustos que ha sufrido la joven.

“He disfrutado mucho construyéndola a lo largo de las páginas”, ha puntualizado Sonsoles Ónega tras recordar una de las tramas que más le ha gustado referente a este personaje.

Sin embargo, a pesar de su debilidad por Clara, Sonsoles no ha podido no nombrar a doña Inés al hablar de sus tramas favoritas. Ella disfrutó mucho el arranque de la conservera y le encanta “la manera en la que ella tiene de contestar a los hombres”. ¡Escucha todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!