De la ilusión con José al fuego con Braulio: el viaje emocional de Catalina según Martina Cariddi

¿Catalina ama o necesita que la amen? Martina Cariddi analiza al personaje y reconoce que con José no hay chispa, mientras que con Braulio hay tensión, juego y algo más profundo.

Catalina parece tenerlo todo, pero por dentro vive con un vacío enorme. Martina Cariddi, la actriz que la interpreta, lo resume en una idea muy clara: la joven se mueve por una necesidad básica, sentirse querida. Y por eso, muchas de sus decisiones nacen más de la soledad que del amor.

Según nos explica, su personaje arrastra la sensación de que en su familia “nunca se ha sentido ni querida ni aceptada”. Eso explica por qué busca fuera lo que no encuentra dentro: “ese amor y esa validación” que tanto necesita para sentirse suficiente.

Cuando habla de José, la actriz no deja espacio a la duda. Para ella, ahí no hay amor verdadero. La relación se sostiene porque a Catalina “le gusta gustar” y porque, al ver que alguien la mira con buenos ojos, ella misma se convence de que siente algo. Pero, como dice Martina: “realmente no hay nada. No hay chispas, no pasan cosas ahí”.

Con Braulio, sin embargo, todo cambia. Lo define como ese tipo de relación de “los que se pelean, se desean”. Es un pique constante, un flirteo lleno de pullas, de orgullo y de juego. Compiten, se provocan y se hacen daño con comentarios, pero justo ahí es donde aparece lo que con José no existe: tensión de verdad.

Y lo más importante, según la intérprete, es que Braulio acaba siendo su punto de apoyo. En los momentos más duros, cuando Catalina siente que va a perderlo todo, él se convierte en ese “foco de luz que encuentra” y termina siendo la única persona que Catalina siente que tiene de verdad.

José pide la mano de Catalina, pero Inés se la niega: “Primero debéis conoceros”

José pide la mano de Catalina, pero Inés se la niega: “Primero debéis conoceros”

