“Te vas a comer los asesinatos de Mónica y Estrella”: Serrano pone a Nando contra las cuerdas, esta noche en La Encrucijada

Aunque Saúl y Nando consiguieron escapar de la Guardia Civil, un error hará que el exnovio de Julia acabe en comisaría. La comandante Serrano intentará presionarlo para que delate a su compañero y le advertirá que podría cargar con la culpa de dos asesinatos que no ha cometido.

Mientras tanto, Octavio seguirá buscando al asesino de Mónica extraoficialmente. El empresario está dispuesto a pagar lo que haga falta para ver muerto al hombre que le ha arrebatado al amor de su vida.

Por otro lado, Mariví se replanteará seriamente el retirarse de las elecciones. Los Aparicio han cruzado una línea roja propinándole una paliza a Álvaro y se ha dado cuenta de que son capaces de cualquier cosa.

Además, Julia seguirá debatiéndose entre seguir sus sentimientos por David o no hacerle daño a Patricia y Amanda y César ultimarán los detalles de su boda. ¿Podrán darse por segunda vez el ‘sí, quiero’?

