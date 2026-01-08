Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance | Capítulo 55

“Te vas a comer los asesinatos de Mónica y Estrella”: Serrano pone a Nando contra las cuerdas, esta noche en La Encrucijada

La Guardia Civil detendrá al exnovio de Julia y lo presionarán para intentar dar con el paradero de Saúl.

“Te vas a comer los asesinatos de Mónica y Estrella”: Serrano pone a Nando contra las cuerdas, esta noche en La Encrucijada

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Aunque Saúl y Nando consiguieron escapar de la Guardia Civil, un error hará que el exnovio de Julia acabe en comisaría. La comandante Serrano intentará presionarlo para que delate a su compañero y le advertirá que podría cargar con la culpa de dos asesinatos que no ha cometido.

Mientras tanto, Octavio seguirá buscando al asesino de Mónica extraoficialmente. El empresario está dispuesto a pagar lo que haga falta para ver muerto al hombre que le ha arrebatado al amor de su vida.

Por otro lado, Mariví se replanteará seriamente el retirarse de las elecciones. Los Aparicio han cruzado una línea roja propinándole una paliza a Álvaro y se ha dado cuenta de que son capaces de cualquier cosa.

Además, Julia seguirá debatiéndose entre seguir sus sentimientos por David o no hacerle daño a Patricia y Amanda y César ultimarán los detalles de su boda. ¿Podrán darse por segunda vez el ‘sí, quiero’?

No te pierdas esta noche, tras El Hormiguero, dos capítulos claves de La Encrucijada. Y si no puedes esperar, ya puedes verlos en atresplayer.

¿Próxima alcaldesa de Oramas? Mariví amenaza con presentarse a las elecciones

¿Próxima alcaldesa de Oramas? Mariví amenaza con presentarse a las elecciones

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

“Te vas a comer los asesinatos de Mónica y Estrella”: Serrano pone a Nando contra las cuerdas, esta noche en La Encrucijada

“Te vas a comer los asesinatos de Mónica y Estrella”: Serrano pone a Nando contra las cuerdas, esta noche en La Encrucijada

Bahar reflexiona sobre el amor y el destino: “No sabemos quién nos hará daño o quién nos salvará”

Bahar reflexiona sobre el amor y el destino: “No sabemos quién nos hará daño o quién nos salvará”

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: María descubre Marta y Fina mantuvieron una relación

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: María descubre la relación secreta entre Marta y Fina

Capítulo 471 de Sueños de libertad; 5 de enero: Begoña advierte a Gabriel que no vuelva a utilizar a Julia en sus planes
Resumen

Capítulo 471 de Sueños de libertad; 7 de enero: Begoña advierte a Gabriel que no vuelva a utilizar a Julia en sus planes

Begoña, incapaz de seguir fingiendo ante Gabriel, le confiesa que sabe toda la verdad: “Me has estado engañando desde que llegaste a esta casa”
Capítulo 471

Begoña, incapaz de seguir fingiendo ante Gabriel, le confiesa que sabe toda la verdad: “Me has estado engañando desde que llegaste a esta casa”

Marta quema su diario para evitar que su secreto salga a la luz, aunque quizás sea demasiado tarde… ¡María lo ha descubierto!
Capítulo 471

Marta decide quemar su diario para evitar que su secreto salga a la luz, aunque es demasiado tarde… ¡María lo ha descubierto!

La joven, siguiendo los consejos de Pelayo y doña Clara, decide deshacerse de una parte de su pasado.

Cristina ha elegido a Digna como su futura representante
Capítulo 471

Cristina propone a Digna ser la representante en la junta de accionistas: “Usted protegerá los intereses de sus hijos y de sus sobrinos”

Cristina la ha elegido por ser “una persona de consenso· entre la familia Merino y De la Reina.

Begoña por fin respira aliviada: Julia aparece sana y salva con Gabriel

Begoña por fin respira aliviada: Julia aparece sana y salva con Gabriel

El divertido examen a Carlota Baró, Alain Hernández y Álex Villazán

¿Saben gallego los protagonistas de Las hijas de la criada? El divertido examen a Carlota Baró, Alain Hernández y Álex Villazán

Suna revive su pesadilla con Saffet: de la fuga de película con Abidin al horror de su noche de bodas

Suna revive su pesadilla con Saffet: de la fuga de película con Abidin al horror de su noche de bodas

Publicidad