¿Saben gallego los protagonistas de Las hijas de la criada? El divertido examen a Carlota Baró, Alain Hernández y Álex Villazán

La serie nos traslada a la Galicia de principios del siglo XX, pero ¿cuánto saben sus actores de las expresiones de la tierra? Carlota Baró, Alain Hernández y Álex Villazán se enfrentan al diccionario gallego.

Patri Bea | Ximena Rodero
Publicado:

Las hijas de la criada, inspirada en la novela de Sonsoles Ónega, nos traslada a la Galicia de principios del siglo XX, entre pazos, costa y paisajes espectaculares. Por eso, hemos querido comprobar si sus protagonistas han aprendido algo durante el rodaje.

Carlota Baró, Alain Hernández y Álex Villazán, que interpretan a Renata, Gustavo y Jaime en la ficción, se han puesto a prueba con las expresiones de la tierra y el resultado ha sido tan divertido como inesperado.

Con el diccionario sobre la mesa, los tres se han ido lanzando a la piscina para adivinar qué significa cada palabra. Han empezado con términos como morriña o bico, y han demostrado que tienen muy buen oído. Todos tenían claro que la morriña es ese sentimiento de nostalgia y Carlota ha estado muy rápida acertando que un bico es un beso.

También han demostrado tener mucho sentidiño, que es tener cabeza y ser prudentes. Han sabido descifrar palabras como toxo o expresiones más difíciles como "outra vaca no millo".

Al final, los tres actores han demostrado que se han empapado de la cultura gallega. Se nota que han disfrutado del reto y que ya llevan un trocito de Galicia en el corazón. Y tú, ¿sabrías más que los protagonistas de la serie?

