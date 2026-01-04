Catalina no puede más y confiesa a Gustavo la verdad: “Yo soy la hija de Renata”

Catalina se ha quedado de piedra cuando le han contado que Jaime y Clara van a casarse. Ella sabe que los dos son hijos de Gustavo e Inés y, aunque el patriarca de los Valdés solo es consciente de que Clara es hija suya, ya es suficiente motivo como para parar esa locura.

Cansada de guardar silencio y consciente de que esa boda no puede celebrarse, Catalina decide armarse de valor para enfrentar a su padre. En su momento no fue capaz de confesarle a Gustavo lo que Renata le había contado antes de morir, pero ha llegado el momento de contar la verdad.

“Lo sé todo. Lo de Renata. Tuvo una hija suya”, le espeta directamente Catalina a Gustavo. La cara del empresario cambia por completo al oír esas palabras, pero lo que no se imaginaba era lo que iba a escuchar a continuación. “Cambió los bebés. Yo soy la hija de Renata y Clara es Valdés”, confiesa Catalina.

Gustavo no puede creerse lo que está escuchando, pero la explicación de Catalina sustenta la confesión de Renata. “Así se explican muchas cosas: por qué Clara se parece a usted y a Inés y por qué yo nunca me he sentido parte de esta familia”. ¿Qué hará Gustavo con esta información? ¿Confesará alguno de los dos la verdad para frenar la boda? ¡Disfruta del sexto capítulo de Las hijas de la criada en atresplayer!