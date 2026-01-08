Bahar reflexiona sobre el amor y el destino: “No sabemos quién nos hará daño o quién nos salvará”

"El mundo está superpoblado. Ocho mil millones de personas y solo unas pocas influyen en nuestras vidas", ha reflexionado Bahar mientras asimilaba que Evren se ha convertido en una de esas personas que, pudiendo salvarla, ha terminado por romperla.

Ella sabe que, aunque hagamos planes y tengamos esperanzas, a veces los golpes vienen de donde nunca habríamos esperado. "Las estadísticas dicen que una persona solo se rompe de verdad una vez en la vida y después de eso se reconstruye", ha pensado con amargura al recordar la noticia de que el cirujano se va a vivir con Naz.

Para Bahar, saber que el hombre que amaba va a formar un hogar con otra ha sido el golpe que no vio venir. "Yo, que me he derrumbado y que he resurgido de nuevo incontables veces, seguía sin estar preparada para esto", ha confesado con el corazón en la mano.

A pesar de todo, se aferra a la única verdad que le queda: su corazón sigue latiendo y encontrando la fuerza para refugiarse en sus seres queridos, mientras intenta reconstruirse una vez más tras haber perdido al hombre que creía su compañero de vida.