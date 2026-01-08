Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer

Bahar reflexiona sobre el amor y el destino: “No sabemos quién nos hará daño o quién nos salvará”

La doctora ha compartido un pensamiento sobre lo frágil que es la felicidad y lo inesperados que son los golpes que nos da la vida cuando creemos que todo está bajo control.

Bahar reflexiona sobre el amor y el destino: “No sabemos quién nos hará daño o quién nos salvará”

Publicidad

"El mundo está superpoblado. Ocho mil millones de personas y solo unas pocas influyen en nuestras vidas", ha reflexionado Bahar mientras asimilaba que Evren se ha convertido en una de esas personas que, pudiendo salvarla, ha terminado por romperla.

Ella sabe que, aunque hagamos planes y tengamos esperanzas, a veces los golpes vienen de donde nunca habríamos esperado. "Las estadísticas dicen que una persona solo se rompe de verdad una vez en la vida y después de eso se reconstruye", ha pensado con amargura al recordar la noticia de que el cirujano se va a vivir con Naz.

Para Bahar, saber que el hombre que amaba va a formar un hogar con otra ha sido el golpe que no vio venir. "Yo, que me he derrumbado y que he resurgido de nuevo incontables veces, seguía sin estar preparada para esto", ha confesado con el corazón en la mano.

A pesar de todo, se aferra a la única verdad que le queda: su corazón sigue latiendo y encontrando la fuerza para refugiarse en sus seres queridos, mientras intenta reconstruirse una vez más tras haber perdido al hombre que creía su compañero de vida.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

“Te vas a comer los asesinatos de Mónica y Estrella”: Serrano pone a Nando contra las cuerdas, esta noche en La Encrucijada

“Te vas a comer los asesinatos de Mónica y Estrella”: Serrano pone a Nando contra las cuerdas, esta noche en La Encrucijada

Bahar reflexiona sobre el amor y el destino: “No sabemos quién nos hará daño o quién nos salvará”

Bahar reflexiona sobre el amor y el destino: “No sabemos quién nos hará daño o quién nos salvará”

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: María descubre Marta y Fina mantuvieron una relación

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: María descubre la relación secreta entre Marta y Fina

Capítulo 471 de Sueños de libertad; 5 de enero: Begoña advierte a Gabriel que no vuelva a utilizar a Julia en sus planes
Resumen

Capítulo 471 de Sueños de libertad; 7 de enero: Begoña advierte a Gabriel que no vuelva a utilizar a Julia en sus planes

Begoña, incapaz de seguir fingiendo ante Gabriel, le confiesa que sabe toda la verdad: “Me has estado engañando desde que llegaste a esta casa”
Capítulo 471

Begoña, incapaz de seguir fingiendo ante Gabriel, le confiesa que sabe toda la verdad: “Me has estado engañando desde que llegaste a esta casa”

Marta quema su diario para evitar que su secreto salga a la luz, aunque quizás sea demasiado tarde… ¡María lo ha descubierto!
Capítulo 471

Marta decide quemar su diario para evitar que su secreto salga a la luz, aunque es demasiado tarde… ¡María lo ha descubierto!

La joven, siguiendo los consejos de Pelayo y doña Clara, decide deshacerse de una parte de su pasado.

Cristina ha elegido a Digna como su futura representante
Capítulo 471

Cristina propone a Digna ser la representante en la junta de accionistas: “Usted protegerá los intereses de sus hijos y de sus sobrinos”

Cristina la ha elegido por ser “una persona de consenso· entre la familia Merino y De la Reina.

Begoña por fin respira aliviada: Julia aparece sana y salva con Gabriel

Begoña por fin respira aliviada: Julia aparece sana y salva con Gabriel

El divertido examen a Carlota Baró, Alain Hernández y Álex Villazán

¿Saben gallego los protagonistas de Las hijas de la criada? El divertido examen a Carlota Baró, Alain Hernández y Álex Villazán

Suna revive su pesadilla con Saffet: de la fuga de película con Abidin al horror de su noche de bodas

Suna revive su pesadilla con Saffet: de la fuga de película con Abidin al horror de su noche de bodas

Publicidad