La cobardía de Gustavo desespera a Catalina: la joven se marcha con Braulio y con su hija a Argentina

Catalina le ha insistido a Gustavo en más de una ocasión en que debe contar la verdad. Él ya sabía que Jaime y Clara eran hermanos por parte de padre, pero gracias a la confesión que Renata le hizo antes de morir a Catalina, sabe que los dos también comparten la misma madre: Inés.

Al ver que su padre continuaba siendo un cobarde y no lo veía capaz de evitar el incesto, Catalina intentó hablar con Jaime, sin éxito. El joven no quiso escuchar lo que su hermana le quería contar y defendía su amor por Clara por encima de todo.

Cansada de no ser comprendida y decidida a no presenciar la boda entre sus dos hermanos, Catalina ha tomado la decisión de marcharse a Argentina con Braulio y con su hija para empezar una nueva vida.

Inés se muere de pena al ver que su hija y su nieta se van tan lejos, mientras que Gustavo agacha la cabeza, consciente del verdadero motivo por el que catalina abandona Punta do Bico. ¿Volverá algún día?