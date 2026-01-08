Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

El secreto de Seyran se resquebraja: Ferit sospecha y Suna lo descubre en el próximo capítulo

Seyran intenta seguir como si nada, pero cada vez le cuesta más. Ferit empieza a sospechar y va a por respuestas. Suna, en cambio, se entera de la enfermedad de su hermana de la peor manera.

El secreto de Seyran se resquebraja: Ferit sospecha y Suna lo descubre en el próximo capítulo

Publicidad

Seyran está gravemente enferma y su enfermedad no tiene cura. Lo que nadie en su familia imagina es que ella ha decidido callarlo todo y seguir adelante como si nada pasara.

Ferit empieza a notar que algo no encaja. La observa, la escucha y siente que Seyran le oculta una verdad demasiado grande. “Te conozco, Seyran. Me estás escondiendo algo”, le dice.

El secreto, sin embargo, empieza a resquebrajarse. Saffet se chiva y suelta la bomba donde más duele. Es Suna quien recibe el golpe más duro al enterarse de la verdad. La noticia la deja completamente descolocada: su hermana se está muriendo y no ha dicho nada.

Seyran, agotada, sigue firme en su decisión de proteger a los suyos a costa de sí misma. Pero cada palabra que se escapa, cada mirada, acerca más el momento en el que ya no podrá seguir ocultándolo.

Este domingo, en Una nueva vida, el silencio de Seyran empieza a romperse y las consecuencias serán devastadoras. No te lo pierdas, a las 22:00 h en Antena 3. Disponible también en atresplayer.

Antena 3» Series» Una nueva vida» Avances

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel y María se dejan llevar por la pasión

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel y María se dejan llevar por la pasión

Capítulo 472 de Sueños de libertad; 7 de enero: María ha descubierto el diario de Marta

Capítulo 472 de Sueños de libertad; 8 de enero: María roba el diario de Marta

El secreto de Seyran se resquebraja: Ferit sospecha y Suna lo descubre en el próximo capítulo

El secreto de Seyran se resquebraja: Ferit sospecha y Suna lo descubre en el próximo capítulo

María le propone a Gabriel el pacto definitivo: "Te estoy sirviendo en bandeja el arma para destruir a los De la Reina"
Capítulo 472

María le propone a Gabriel el pacto definitivo: "Te estoy sirviendo en bandeja el arma para destruir a los De la Reina"

Pelayo le declara su amor a Darío y le hace una inesperada propuesta: “Vente conmigo a México”
Capítulo 472

Pelayo le declara su amor a Darío y le hace una inesperada propuesta: “Vente conmigo a México”

María roba el diario de Marta descubriendo su secreto mejor guardado, ¡su relación con Fina!
Capítulo 472

María roba el diario de Marta descubriendo su secreto mejor guardado, ¡su relación con Fina!

María ha rebuscado en la habitación de Marta para descubrir un secreto que puede poner en peligro su reputación.

Andrés y Gabriel se enfrentan duramente a Gabriel y acaba saliendo a la luz toda la verdad sobre Bernardo
Capítulo 472

Andrés y Damián se enfrentan duramente a Gabriel y acaba saliendo a la luz toda la verdad sobre Bernardo

El abogado descubre un secreto sobre la herencia de su padre que desmonta su relato.

Sonsoles Ónega se sincera sobre sus tramas favoritas de Las hijas de la criada

“Tiene momentos apoteósicos”: Sonsoles Ónega se sincera sobre sus tramas favoritas de Las hijas de la criada

“Te vas a comer los asesinatos de Mónica y Estrella”: Serrano pone a Nando contra las cuerdas, esta noche en La Encrucijada

“Te vas a comer los asesinatos de Mónica y Estrella”: Serrano pone a Nando contra las cuerdas, esta noche en La Encrucijada

Bahar reflexiona sobre el amor y el destino: “No sabemos quién nos hará daño o quién nos salvará”

Bahar reflexiona sobre el amor y el destino: “No sabemos quién nos hará daño o quién nos salvará”

Publicidad