El secreto de Seyran se resquebraja: Ferit sospecha y Suna lo descubre en el próximo capítulo

Seyran está gravemente enferma y su enfermedad no tiene cura. Lo que nadie en su familia imagina es que ella ha decidido callarlo todo y seguir adelante como si nada pasara.

Ferit empieza a notar que algo no encaja. La observa, la escucha y siente que Seyran le oculta una verdad demasiado grande. “Te conozco, Seyran. Me estás escondiendo algo”, le dice.

El secreto, sin embargo, empieza a resquebrajarse. Saffet se chiva y suelta la bomba donde más duele. Es Suna quien recibe el golpe más duro al enterarse de la verdad. La noticia la deja completamente descolocada: su hermana se está muriendo y no ha dicho nada.

Seyran, agotada, sigue firme en su decisión de proteger a los suyos a costa de sí misma. Pero cada palabra que se escapa, cada mirada, acerca más el momento en el que ya no podrá seguir ocultándolo.

Este domingo, en Una nueva vida, el silencio de Seyran empieza a romperse y las consecuencias serán devastadoras. No te lo pierdas, a las 22:00 h en Antena 3. Disponible también en atresplayer.