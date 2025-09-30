¡En exclusiva! Descubre el trailer de Las hijas de la criada, disponible el 30 de noviembre en atresplayer

¡Comienza la cuenta atrás! Las hijas de la criada, la serie basada en la novela homónima y Premio Planeta 2023 de Sonsoles Ónega, llegará el 30 de noviembre a atresplayer, día en el que casualmente cumple años la autora del libro.

Las hijas de la criada fue la obra más vendida ese año en nuestro país y se ha convertido en todo un fenómeno literario. A la vez que ha anunciado su fecha de estreno, atresplayer ha presentado el tráiler oficial de la serie este martes en el Iberseries Platino Industria.

La serie está protagonizada por Verónica Sánchez, Carlota Baró, Alain Hernández, Judith Fernández y Martina Cariddi, entre otros y contará con ocho capítulos de 50 minutos que prometen atrapar al espectador desde el inicio de esta historia.

Las hijas de la criada nos traslada a la Galicia de principios del s.XX en la que la sed de venganza y las ganas de justicia de Renata cambiarán por completo el destino de dos familias y dos pequeñas nacidas el mismo día: Clara y Catalina.

La lucha de clases, la venganza, el amor y la pasión serán los grandes protagonistas de una historia que da voz a mujeres que rompieron las reglas en una época en la que las trabas para que fuesen independientes eran constantes. ¡No te pierdas Las hijas de la criada, el 30 de noviembre en atresplayer!

Así comienza Las hijas de la criada

Una noche de principios del s.XX, en el Pazo de Espíritu Santo, llegan al mundo dos niñas. La primera, Catalina, hija de doña Inés y don Gustavo, los amos del pazo, y la segunda, Clara, hija de Renata y también de don Gustavo, aunque todo el mundo pensará que es de su marido, Domingo.

La fama y buena reputación de don Gustavo le obligarán a ignorar la criatura ha tenido con Renata y ésta no se quedará con los brazos cruzados. La criada tomará una decisión que cambiará por completo el rumbo de las dos familias y que le marcará para siempre. ¿Hasta dónde pueden llegar sus ganas de hacer justicia?