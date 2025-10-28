Antena 3 LogoAntena3
Entrevista exclusiva

“Te paraliza un poco”: Sonsoles Ónega confiesa cómo se sintió cuando le propusieron convertir Las hijas de la criada en una serie

La autora de la novela y Premio Planeta 2023 ha recordado por qué se embarcó en esta aventura y nos ha desvelado algunos secretos sobre esta historia.

Patri Bea
Publicado:

Comienza la cuenta atrás. Cada vez queda menos para poder disfrutar de Las hijas de la criada, la serie basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega y Premio Planeta 2023 que se estrena el 30 de noviembre en atresplayer.

Sonsoles Ónega está muy emocionada ante el inminente estreno y así nos lo ha hecho ver en una entrevista exclusiva que ha concedido a la web de Antena 3. La autora de esta historia se ha abierto y ha recordado por qué se animó a crear la historia de los Valdés. Además, ha confesado que, mientras escribía la novela, en ningún momento se imaginó que podría convertirse en un proyecto audiovisual.

“Nunca escribes para adaptar o no empiezas una novela pensando en la adaptación audiovisual”, ha explicado Sonsoles. La autora no imaginaba que Las hijas de la criada le daría tantas satisfacciones y ha reconocido que una de las partes del proceso creativo que más ha disfrutado es poner a dialogar a los personajes y verlos crecer.

"Estoy confesando que me ha gustado la aventura y eso es un poco maldición"

Sonsoles Ónega

“Últimamente estoy confesando que me ha gustado la aventura y eso es un poco maldición”, ha bromeado la escritora muy satisfecha con la adaptación que se ha hecho de su novela.

El personaje que no estaba en el boceto inicial

Sonsoles Ónega ha recordado que, antes de empezar a darle forma a esta historia, dibujó un mapa de personajes que iban a sostener la trama, pero tenía claro que, con el paso de los capítulos, surgirían otros secundarios que potenciarían la novela.

“Isabela es un personaje que va creciendo en la novela y que no está en el diseño inicial”, ha confesado la escritora. La propia narración le pidió incorporar a esta mujer en el pazo Espíritu Santo para potenciar las tramas que giran en torno a los Valdés y llevar la historia a otras voces.

Las hijas de la Criada

La llamada que lo cambió todo

Sonsoles Ónega también ha recordado el momento en el que le propusieron dar vida a su novela: “Las llamadas siempre son fortuitas. Suena el teléfono, lo coges y te dicen eso de: nos encanta la historia, creemos que hay una adaptación”.

La escritora confesaba que nunca se había embarcado en un proceso de adaptación de una novela suya, por lo que decidió confiar en el equipo y delegar en ellos gran parte del trabajo y las decisiones. ¡Escucha todo lo que nos ha contado Sonsoles Ónega sobre Las hijas de la criada dándole play al vídeo de arriba!

Hijas de la criada

Así ha sido la presentación de Las hijas de la criada en el Festival de Vitoria: "Hemos visto a Sonsoles muy emocionada"

"Te paraliza un poco": Sonsoles Ónega confiesa cómo se sintió cuando le propusieron convertir Las hijas de la criada en una serie

