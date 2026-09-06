Inédito
"Fue muy intenso": así vivió Carlota Baró rodar con bebés recién nacidos en Las hijas de la criada
Para la secuencia en la que la criada intercambia a su hija por la de doña Inés, la actriz grabó con bebés de apenas dos semanas de vida, algo que fue tan complejo como especial para ella.
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En el primer capítulo de Las hijas de la criada, Renata actuó con impulsividad y desde la rabia por el rechazo de Gustavo e intercambió a su hija recién nacida por la de doña Inés. La criada quería que su hija tuviese la vida que merecía y que pretendía negarle su padre biológico.
Para rodar esta escena de cambio de bebés, Carlota Baró, la actriz que da vida a Renata, tuvo que grabar con dos bebés de apenas dos semanas de vida, algo tan bonito como complejo. "Fue muy intenso. Es increíble y mágico, pero es difícil", ha recalcado la intérprete recordando ese momento.
Carlota recuerda que uno de los bebés lloraba y apenas podía abrir los ojos y eso intensificó muchísimo más el dramatismo de la escena. "Yo recuerdo coger los pies de los dos y tener que irme un momento debajo de la mesa a calmarme", ha confesado. ¡Escucha todo lo que nos ha contado sobre esta escena dándole al play al vídeo de arriba!
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