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El secreto | Capítulo 2

El abrazo más doloroso de Serhat con sus hijas tras la pregunta que pone en duda su fidelidad

Ilkim y Hayal aparecen justo cuando Serhat pierde los nervios y descarga toda su rabia rompiendo una fotografía de su matrimonio.

El abrazo más doloroso de Serhat con sus hijas tras la pregunta que pone en duda su fidelidad

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Ismael Jiménez
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Serhat estaba hablando en el salón de su mansión con Zeynep sobre todo lo que ha sucedido con su mujer, Berrak. En un ataque de rabia, ha lanzado un cuadro de su matrimonio contra el suelo haciéndolo pedazos y dejando cristales rotos por todos lados.

Ilkim y Hayal se han quedado de piedra cuando han entrado al salón y se han encontrado con el cuadro de sus padres destrozado en el suelo. Inmediatamente, la hermana mayor le ha preguntado a su padre: “¿Has roto la foto de mamá?”. Zeynep, para proteger la relación de Serhat con sus hijas, ha saltado culpándose a sí misma: “No ha sido tu padre, la he roto yo”.

Hayal se ha cortado intentando coger la foto de su madre y mientras Serhat la curaba, su hija le ha preguntado por su fidelidad: “Papá, ¿le fuiste infiel a mamá?”. Serhat, a punto de llorar, le ha respondido sin dudar ni un solo segundo que “no ha mirado a otra mujer desde que la conoció”.

Serhat y sus hijas, destrozados por la situación que atraviesa la familia, se han quedado abrazados entre lágrimas delante de Zeynep.

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