Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | 8 de septiembre

Ipek descubre a Kaya y Zerrin juntos y amenaza con contárselo todo a Demir

Ipek ha encontrado a Kaya y Zerrin abrazados y no ha tardado en pedirles explicaciones. Convencida de que entre ellos ocurre algo, les ha advertido que Demir tiene que saber lo que ha visto y ha amenazado con contárselo todo.

Ipek descubre a Kaya y Zerrin juntos y amenaza con contárselo todo a Demir

Ipek descubre a Kaya y Zerrin juntos y amenaza con contárselo todo a Demir

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

La situación se ha complicado cuando Zerrin ha encontrado a Kaya llorando dentro del coche y se ha acercado para consolarlo. En ese momento, ambos se han abrazado y ha sido precisamente entonces cuando Ipek los ha descubierto.

La joven no ha dudado en enfrentarse a ellos. Al verlos juntos, ha empezado a exigirles explicaciones y les ha dejado claro que no piensa quedarse callada. Kaya ha intentado detenerla y le ha pedido que no montara una escena, pero Ipek ha insistido en que Demir tiene que enterarse de lo ocurrido.

Su prometido, cansado de sus amenazas, no se ha echado atrás y la ha retado a hacer lo que quisiera. “Venga, ve y cuéntale lo que te dé la gana. A ver qué piensa él”, le ha respondido Kaya.

Ipek, sin embargo, ha seguido defendiendo que no había lugar a dudas. Para ella, las imágenes que acaba de ver hablan por sí solas y demuestran que entre Kaya y Zerrin hay algo más de lo que quieren reconocer.

Zerrin ha intervenido para intentar rebajar la tensión. Ha pedido a Ipek que se tranquilizara y que pensara las cosas antes de ir corriendo a contárselo todo a Demir. También le ha explicado que está interpretando la situación de una manera que no se corresponde con lo ocurrido.

Por suerte, Zerrin ha conseguido convencerla y Ipek se ha marchado sin contarle nada a Demir.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Kuzey Gezer y Sara Yilmaz

Alya deja de llamar Deniz a su hijo y empieza a llamarle Cihan: el romántico guiño a su historia con Cihan

Antena 3 » Series » En tierra lejana

Publicidad

Series

Kaya no aguanta más la presión de Sadakat por su boda con Ipek y hace saltar la cena por los aires

Kaya no aguanta más la presión de Sadakat por su boda con Ipek y hace saltar la cena por los aires

Alya cree que Cihan ya no la quiere y piensa en marcharse: él la detiene y la abraza

Alya cree que Cihan ya no la quiere y piensa en marcharse: él la detiene y la abraza

Ipek descubre a Kaya y Zerrin juntos y amenaza con contárselo todo a Demir

Ipek descubre a Kaya y Zerrin juntos y amenaza con contárselo todo a Demir

El abrazo más doloroso de Serhat con sus hijas tras la pregunta que pone en duda su fidelidad
El secreto | Capítulo 2

El abrazo más doloroso de Serhat con sus hijas tras la pregunta que pone en duda su fidelidad

Can sorprende a Kader con una confesión que no debía escuchar nadie
El secreto | Capítulo 2

Can sorprende a Kader con una confesión que no debía escuchar nadie

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina exige a Begoña que confiese de una vez lo que siente por Andrés
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina exige a Begoña que confiese de una vez lo que siente por Andrés

La dependienta vuelve a estar llena de dudas y tiene miedo de su relación con el De la Reina.

El plan de Andrés para salvar a Begoña del chantaje de Gabriel: “Confía en mi”
Capítulo 643

El plan de Andrés para salvar a Begoña del chantaje de Gabriel: “Confía en mi”

El hijo de Damián le asegura a la enfermera que lo solucionará todo para que no tenga que ceder al chantaje de su marido.

La diferencia de edad entre Murat Yildirim y Cemre Baysel que está sorprendiendo a los espectadores de El secreto

La diferencia de edad entre Murat Yildirim y Cemre Baysel que está sorprendiendo a los espectadores de El secreto

Capítulo 643 de Sueños de libertad; 8 de septiembre: Marta y Fina, cada vez más distanciadas por culpa de Bianca

Capítulo 643 de Sueños de libertad; 8 de septiembre: Marta y Fina, cada vez más distanciadas por culpa de Bianca

“El bebé no era de Mateo”: Claudia confiesa a Miguel que Tasio era el padre del hijo que esperaba

“El bebé no era de Mateo”: Claudia confiesa a Miguel que Tasio era el padre del hijo que esperaba

Publicidad