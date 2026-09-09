Ipek descubre a Kaya y Zerrin juntos y amenaza con contárselo todo a Demir

La situación se ha complicado cuando Zerrin ha encontrado a Kaya llorando dentro del coche y se ha acercado para consolarlo. En ese momento, ambos se han abrazado y ha sido precisamente entonces cuando Ipek los ha descubierto.

La joven no ha dudado en enfrentarse a ellos. Al verlos juntos, ha empezado a exigirles explicaciones y les ha dejado claro que no piensa quedarse callada. Kaya ha intentado detenerla y le ha pedido que no montara una escena, pero Ipek ha insistido en que Demir tiene que enterarse de lo ocurrido.

Su prometido, cansado de sus amenazas, no se ha echado atrás y la ha retado a hacer lo que quisiera. “Venga, ve y cuéntale lo que te dé la gana. A ver qué piensa él”, le ha respondido Kaya.

Ipek, sin embargo, ha seguido defendiendo que no había lugar a dudas. Para ella, las imágenes que acaba de ver hablan por sí solas y demuestran que entre Kaya y Zerrin hay algo más de lo que quieren reconocer.

Zerrin ha intervenido para intentar rebajar la tensión. Ha pedido a Ipek que se tranquilizara y que pensara las cosas antes de ir corriendo a contárselo todo a Demir. También le ha explicado que está interpretando la situación de una manera que no se corresponde con lo ocurrido.

Por suerte, Zerrin ha conseguido convencerla y Ipek se ha marchado sin contarle nada a Demir.

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