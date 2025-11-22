Conoce a Adelina, una mujer que “vive a la sombra de su marido” interpretada por Camila Bossa

En Las hijas de la criada, la nueva serie de Atresmedia basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega, Camila Bossa interpreta a Adelina, la mujer del poderoso empresario Antonio Barba Peláez.

La actriz define a su personaje en la serie como “una mujer de su casa y de su señor”, algo muy habitual en aquella época. Adelina vive a la sombra de su marido y nunca le rebate ninguna opinión o decisión. Tienen un hijo, Braulio.

Los Barba Peláez son “unos nuevos ricos”, según nos comenta Camila Bossa. Gracias a lo buen empresario y negociador que es Antonio, la familia ha conseguido situarse en la clase alta de la sociedad y, para ellos, la buena reputación es lo más importante.

Adelina no comparte el pensamiento liberal y feminista de Inés, al igual que su marido, que no dejará de poner piedras en su camino. ¡Escucha todo lo que nos ha contado la actriz sobre su personaje dándole la play al vídeo de arriba!