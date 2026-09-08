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El secreto | Capítulo 2

Can sorprende a Kader con una confesión que no debía escuchar nadie

Kader no quiere volver con el resto de invitados por miedo a Serhat. Cuando Can habla con ella, sus palabras hacen pensar que sabe mucho más de lo que aparenta.

Can sorprende a Kader con una confesión que no debía escuchar nadie

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Kader se ha apartado del cumpleaños de Hayal para esconderse de Serhat. La niña, convencida de que el empresario sigue enfadado con ella, se ha refugiado sola hasta que Can la ha encontrado.

El hermano mayor de Serhat ha intentado tranquilizarla: "Serhat no está enfadado. Tú no tienes la culpa de nada", le ha asegurado mientras intentaba convencerla de que volviera con el resto de invitados.

Pero, en esa conversación, Can le ha dicho algo prohibido, dejando claro que sabe que Berrak es su madre. Al verla dándose vueltas en un mechón de pelo, le ha dicho: "Tu madre también hace eso cuando está nerviosa".

Inmediatamente después, al darse cuenta de lo que acababa de decir, le ha pedido a la pequeña que guardara el secreto: "No le digas a nadie lo que te acabo de decir. Prométemelo".

Justo entonces ha aparecido Zeynep, que llevaba un buen rato buscando a Kader por toda la mansión. Sin sospechar lo que acababa de ocurrir, se ha llevado a la niña de nuevo con los invitados.

La actitud de Can es sospechosa. Si conoce el secreto de Kader, ¿qué relación guarda con la pequeña? ¿Es él su verdadero padre?

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