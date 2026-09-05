Sonsoles Ónega explica por qué ambientó Las hijas de la criada en Galicia: “Es un personaje más”

Los actores de Las hijas de la criada conectaron desde el primer momento con sus personajes y con sus historias y, algo que les ayudó mucho a ello fueron los escenarios de la serie.

En una entrevista concedida en exclusiva a la web de Antena 3, Sonsoles Ónega ha querido destacar el peso que tiene Galicia dentro del relato de Las hijas de la criada. “Es un personaje más”, ha subrayado la autora.

Aunque no es la primera vez que ambienta una de sus novelas en esta comunidad, Sonsoles sentía la necesidad de volver a situar una historia allí. Además, al imaginar a la familia Valdés vinculada al mar, la ría de Pontevedra se convirtió en el escenario perfecto para desarrollar la trama.

“Galicia forma parte de mi paisaje vital. Yo sé cómo llueve en Galicia, sé cómo crujen las hojas en otoño, sé a qué huele”, aseguraba la escritora. ¡Dale al play al vídeo de arriba y descubre todo lo que nos ha contado sobre este tema!

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