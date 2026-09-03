Mejores momentos | Capítulo 1
Gustavo amenaza a Renata tras descubrir que está embarazada “Ningún bastardo manchará esta familia”
El dueño del pazo de Espíritu Santo decide poner fin a su aventura con Renata y le advierte que le hará la vida imposible si no evita que su bebé nazca.
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Durante la homilía de Don Castor, la culpa ha comenzado a invadir a Gustavo por su aventura con Renata. Parece las palabras del cura han hecho reflexionar al marido de Inés y se ha dado cuenta de que no puede seguir engañando a su mujer.
Tras la misa, Gustavo se presenta en casa de Renata con una cara que no le gusta nada a la mujer de Domingo. “Se acabó”, le espeta de repente. Ella no entiende nada y, aguantándose las lágrimas, le suelta la bomba: “Estoy embarazada”.
Gustavo le deja claro que ellos dos no tendrán nada en común nunca y le recalca que debe hacer todo lo que esté en su mano para que ese bebé no llegue al mundo: “Si esa criatura nace, arruinaré su vida”.
“¿Tan poco te crees que valgo para cometer un crimen así?”, le responde Renata mientras se rompe por dentro. La historia entre ambos ha acabado, pero ella no piensa olvidar el dolor tan grande que le ha hecho sentir Don Gustavo. ¿Destapará su aventura para vengarse?
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