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Mejores momentos | Capítulo 1

Una pasión peligrosa: Gustavo comienza a sentirse culpable tras sus encuentros con Renata

Durante la homilía de Don Castor a los vecinos de Punta do Bico, Renata y Gustavo recuerdan sus fogosos encuentros.

Gustavo comienza a sentirse culpable tras sus encuentros con Renata

Una pasión peligrosa: Gustavo comienza a sentirse culpable tras sus encuentros con Renata

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Patri Bea
Patri Bea
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Don Gustavo no ha podido controlar sus instintos y se ha dejado llevar con Renata. La mujer de Domingo y empleada del pazo ha puesto a prueba su fidelidad y los dos han dado rienda a la pasión a pesar de estar casados.

Durante la misa de Don Castor, a la cuál ha asistido gran parte de Punta do Bico, a Gustavo y a Renata le han venido a la mente sus tórridos y apasionados encuentros a espaldas de todos.

A Gustavo comienza a invadirle la culpa durante la misa. Él presume de un matrimonio idílico con su esposa y todavía no puede creerse que haya cometido el mismo error que su padre en su día.

Domingo, el marido de Renata, se da cuenta de que su mujer no le quita el ojo de encima a don Gustavo, mientras que Inés solo puede prestar atención a las palabras de Don Castor. ¿Descubrirá alguien su aventura?

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Antena 3 » Series » Las hijas de la criada

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