Alya cree que Cihan ya no la quiere y piensa en marcharse: él la detiene y la abraza

Alya ha ido hasta la oficina de Cihan para averiguar qué le ocurre. Desde hace días lo nota distante y no entiende por qué se comporta así con ella. Cihan, sin embargo, no ha podido contarle la verdadera razón de su cambio: sabe que Boran está vivo y todavía no está preparado para decírselo.

Alya ha intentado sacarle alguna explicación, pero Cihan se ha mantenido callado. “¿Qué? Tú no eres así. ¿Qué pasa? Dímelo, por favor. Me voy a volver loca”, le ha pedido, recordándole que él nunca la ha evitado, ni siquiera cuando ha tenido motivos para esconderle cosas.

Entonces, Alya ha pensado que su actitud podía deberse al aniversario de la muerte de Boran, pero Cihan tampoco ha conseguido tranquilizarla. En ese momento, ella ha recordado las palabras que él le dijo: necesitaría tiempo para acostumbrarse a la situación, pero haría todo lo posible por seguir a su lado porque la quería con todo su corazón.

Ahora, al verlo tan distante, Alya ha empezado a pensar que sus sentimientos han cambiado. “Dime qué ha cambiado. ¿Te lo has pensado mejor? Dilo si es que ya no quieres estar conmigo”, le ha pedido.

Alya ha decidido marcharse, pero Cihan no ha podido dejarla ir. La ha agarrado del brazo y la ha abrazado, pidiéndole que no se fuera.

Ella todavía no sabe qué está pasando. Cihan sabe que Boran está vivo y ese secreto es el motivo por el que se ha alejado de Alya. Pero todavía no se siente preparado para contarle la verdad.

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