Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance | Capítulo 6

Jaime confiesa su amor a Clara, esta noche en Las hijas de la criada

El hijo de los Valdés no puede seguir ocultando lo que siente por la joven e intentará conquistarla sin saber que es su hermana.

Jaime confiesa su amor a Clara, esta noche en Las hijas de la criada

Publicidad

Patri Bea
Patri Bea
Publicado:

La muerte de Celso ha dejado echa polvo a Clara y Jaime se convertirá en su mayor apoyo. De hecho, meses después de la tragedia, el joven le confesará a la que cree que es hijo de Renata que está enamorado de ella.

En el sexto capítulo de Las hijas de la criada, viviremos un salto temporal de varios años. Descubriremos que Jaime ha conseguido conquistar a Clara y anunciarán su compromiso para disgusto de Gustavo, que sabe que son hermanos.

Braulio seguirá siendo el mayor apoyo de Catalina y su relación avanzará a pasos agigantados. En cuanto la joven se entere de que Clara y Jaime piensan casarse, hará todo lo posible por detenerlo.

Gustavo deberá luchar contra su cobardía y enfrentarse a sus errores del pasado. ¿Contará por fin la verdad? ¡No te pierdas el sexto capítulo de Las hijas de la criada para descubrirlo!

Gustavo regresa a Galicia y se encuentra con el desprecio de Inés

Gustavo regresa a Galicia y se encuentra con el desprecio de Inés: “¿Tú sabes el daño que le has hecho a tu hija?”

Antena 3 » Series » Las hijas de la criada

Publicidad

Series

Carlos Olalla, sobre el regreso de Gonzalo Alvarado en Sira

Carlos Olalla, sobre el regreso de Gonzalo Alvarado en Sira: “Me he sentido muy identificado con él, es un hombre que quiere renacer”

Jaime confiesa su amor a Clara, esta noche en Las hijas de la criada

Jaime confiesa su amor a Clara, esta noche en Las hijas de la criada

Kader, atrapada en un incendio

La vida de Kader corre peligro tras quedar atrapada en un incendio: este domingo, en El secreto

Nadie esperaba este gesto de Sadakat con Alya: se pone de su lado y protege a Cihan Deniz
En tierra lejana

Nadie esperaba este gesto de Sadakat con Alya: se pone de su lado y protege a Cihan Deniz

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina se siente traicionada por Bianca tras pasar la noche con ella
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina se siente traicionada por Bianca tras pasar la noche con ella

Capítulo 664 de Sueños de libertad; 7 de octubre: Gabriel da marcha atrás y decide no despedir a Pablo
Resumen

Capítulo 664 de Sueños de libertad; 7 de octubre: Gabriel da marcha atrás y decide no despedir a Pablo

El empresario ha cambiado de idea tras su conversación con Hugo Brossard.

Andrés teme que Gabriel cumpla su amenaza contra Begoña: “No voy a permitir que te separe de tus hijos”
Capítulo 664

Andrés teme que Gabriel cumpla su amenaza contra Begoña: “No voy a permitir que te separe de tus hijos”

La enfermera le cuenta al hijo de Damián su discusión con Gabriel.

Hugo Brossard acepta reunirse con Damián... ¿readmitirá a los hermanos De la Reina?

Hugo Brossard acepta reunirse con Damián... ¿readmitirá a los hermanos De la Reina?

“Es tu culpa”: Fina se deja llevar y vive una noche de pasión con Bianca

“Es tu culpa”: Fina se deja llevar y vive una noche de pasión con Bianca

“¿Le sigues amando?”: Valentina, en shock, tras descubrir que Begoña todavía siente algo por Andrés

“¿Le sigues amando?”: Valentina, en shock, tras descubrir que Begoña todavía siente algo por Andrés

Publicidad