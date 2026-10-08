Jaime confiesa su amor a Clara, esta noche en Las hijas de la criada

La muerte de Celso ha dejado echa polvo a Clara y Jaime se convertirá en su mayor apoyo. De hecho, meses después de la tragedia, el joven le confesará a la que cree que es hijo de Renata que está enamorado de ella.

En el sexto capítulo de Las hijas de la criada, viviremos un salto temporal de varios años. Descubriremos que Jaime ha conseguido conquistar a Clara y anunciarán su compromiso para disgusto de Gustavo, que sabe que son hermanos.

Braulio seguirá siendo el mayor apoyo de Catalina y su relación avanzará a pasos agigantados. En cuanto la joven se entere de que Clara y Jaime piensan casarse, hará todo lo posible por detenerlo.

Gustavo deberá luchar contra su cobardía y enfrentarse a sus errores del pasado. ¿Contará por fin la verdad? ¡No te pierdas el sexto capítulo de Las hijas de la criada para descubrirlo!