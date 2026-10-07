La demostración de esgrima de David Bustamante a Pablo Motos en El Hormiguero

El Hormiguero ha arrancado otra semana por todo lo alto con la visita de uno de los artistas más carismáticos de nuestro país. David Bustamante ha vuelto al programa presentado por Pablo Motos para hacer un repaso por su carrera y para hablarnos de sus proyectos profesionales.

El cantante se convertirá en el protagonista del musical de El Zorro el mes que viene y ya ha estado dando clases de esgrima para meterse de lleno en el papel. De hecho, ha hecho una demostración con Pablo Motos en plató.

David Bustamante se ha mostrado muy seguro con la espada y nos ha regalado un momentazo con el presentador del programa. ¡Revive el momento completo dándole al play al vídeo de arriba!