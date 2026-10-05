¡Así es la mansión de los Valdés Lazariego! Verónica Sánchez nos desvela los secretos de algunos escenarios de Las hijas de la criada

Doña Inés nos ha enamorado a todos en Las hijas de la criada. El personaje interpretado por Verónica Sánchez representa un halo de esperanza para las mujeres y el feminismo en una época en la que sus derechos brillaban por su ausencia.

Uno de los principales escenarios en los que se desenvuelve este personaje, además de la conservera, es su casa. En ella ha tenido grandes ideas y ha compartido grandes momentos con su familia. Además de mantener conversaciones muy interesantes con Clara.

Verónica Sánchez ha querido hacernos un tour exclusivo por algunas de las instalaciones de la mansión de los Valdés Lazariego para que descubramos algunos detalles que no se ven a simple vista.

Si quieres descubrir los secretos del comedor o del dormitorio en el que dio a luz doña Inés, dale pla al vídeo de arriba. ¡Y no te pierdas este jueves, un nuevo capítulo de Las hijas de la criada!