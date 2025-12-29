“Se protegen mucho entre ellas”: Judith Fernández y Alicia Armenteros analizan la relación entre las trabajadoras de la conservera

Aunque no es una de las tramas que más predomina en pantalla, el grupo de la conservera representa a la perfección la importancia de que las mujeres se apoyasen las unas a las otras en una época en la que carecían de derechos.

“Todo el grupo de la conservera tiene una relación muy de hermandad. Son muy brutas las unas con las otras, pero se quieren mucho y se protegen mucho entre ellas”, ha recalcado Alicia Armenteros, Esther en Las hijas de la criada.

Judith Fernández, Clara en la serie, ha explicado que, a pesar de que en su entrada al aserradero le dan un poco de caña, desde el principio se siente muy a gusto con el grupo de trabajadoras e intenta aprender mucho de ellas.

La actriz ha destacado que a Clara le gusta lo bruto y le sorprende que sus compañeras “sean mujeres libres, que se manchan, con fuerza y sin pelos en la lengua”. ¡Escucha en el vídeo de arriba todo lo que nos han contado de esta trama!