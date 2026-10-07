Capítulo 664
“¿Le sigues amando?”: Valentina, en shock, tras descubrir que Begoña todavía siente algo por Andrés
La enfermera reconoce ante la dependienta lo que siente por el De la Reina.
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Valentina está muy confundida desde que escuchó una conversación entre Begoña y Gabriel en la que la enfermera le confesaba a su marido que seguía enamorada de Andrés.
La dependienta está muy dolida con Begoña y decide hablarlo con ella porque está cansada de que la siga tratando como a una tonta.
“Te pido que no me engañes más y me digas la verdad”, le dice Valentina, insegura, a lo que Begoña le responde que Andrés y ella son solo amigos.
Sin embargo, la dependienta insiste. Entonces, Begoña le responde que da igual lo que ella sienta por Andrés porque él se va a casar con ella y no hay más que hablar, unas palabras que le hacen mucho daño a Valentina ya que así la enfermera, de alguna manera, ha admitido que sigue amando al joven De la Reina.
¿Qué pasará ahora?, ¿Estará en peligro la boda de Andrés y Valentina?
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