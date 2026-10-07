España se consolida en el primer puesto del ranking FIFA, por delante de Argentina y Francia

La selección española de fútbol logró anoche una nueva victoria, esta vez con remontada ante Croacia (1-2) en Split, para certificar su clasificación para los cuartos de final de la Nations League y elevar a 42 su racha de imbatibilidad. La última vez que la España de Luis de la Fuente perdió un partido fue en un amistoso ante Colombia en Wembley en marzo de 2024. Los últimos 42 duelos se han resuelto con 32 victorias y 10 empates para la actual campeona del mundo. No parece haber antídoto para frenar a una España histórica y que se refuerza en lo más alto del ranking de la FIFA (2011,57 puntos), por delante de Argentina (1972,80 puntos) y Francia (1958,86 puntos).

La España de Luis de la Fuente ha sumado cuatro triunfos en cuatro partidos en este parón de selecciones: venció a Inglaterra en Wembley (2-3), a Croacia en Sevilla (4-1) y Split (1-2) y a la República Checa en Oviedo (3-1). De esta forma, la selección española de fútbol se refuerza en lo más alto del ranking de la FIFA, por delante de Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal y Brasil.

Argentina ha ganado en este periodo sus tres partidos, pero ante rivales de un nivel inferior. 4-0 a Bolivia, 7-0 a una disminuida Burkina Faso y 3-0 a Benín en el emotivo adiós de Leo Messi a la Albiceleste. Así, la distancia entre el conjunto de Luis de la Fuente y de Lionel Scaloni se ha ampliado. Los subcampeones mundiales acumulan 1972,80 puntos, 38.,77 menos que la Roja.

En el estreno de Zinedine Zidane, Francia mantiene el tercer puesto con 1958,86 puntos al resistir el empuje de Inglaterra, que al margen de su tropiezo ante España ha ganado los otros tres encuentros y sigue cuarta con 1925,59.

El principal cambio en el 'top 10' lo experimenta la Portugal de Jorge Jesus, que al margen del conflicto con Cristiano Ronaldo también ha ganado sus cuatro partidos en la Liga de Naciones a Dinamarca, Gales y Noruega, y también ha certificado su clasificación para los cuartos de final, lo que le ha permitido subir dos posiciones e instalarse en el quinto puesto con 1807,69 puntos.

El cuadro luso ha superado a Brasil (1806,51) y Marruecos (1805,34), ahora quinta y sexta, respectivamente, mientras que se mantienen Bélgica (1779,17), Países Bajos (1778,61) y México (1738,48), que no ha encontrado el camino de la victoria con Rafa Márquez al frente del banquillo y que cerró este periplo con dos empates a uno ante Colombia y Perú y derrotas ante Estados Unidos (0-3) y Chile (0-2).

Colombia, que cerró esta 'ventana' con una victoria ante Perú por 2-0, le pisa los talones al cuadro mexicano con 1735,80 y Suiza (1725,39) supera a la Alemania de Jurgen Klopp (1717,52) y a la Croacia de Slaven Bilic (1714,74); y la Uruguay de Diego Forlán continúa vigésima con 1635,54 tras su última goleada en India (1-6).

Clasificación FIFA

1. España 2011,57 puntos

2. Argentina 1972,80

3. Francia 1958,86

4. Inglaterra 1925,59

5. Portugal 1807,69

6. Brasil 1806,51

7. Marruecos 1805,34

8. Bélgica 1779,17

9. Países Bajos 1778,61

10. México 1738,48

11. Colombia 1735,80

12. Suiza 1725,39

13. Alemania 1717,52

14. Croacia 1714,74

15. Italia 1713,04

16. EEUU 1705,47

17. Japón 1684,75

18 Senegal 1648,84

19. Noruega 1637,89

20 Uruguay 1635,54