Nadie esperaba este gesto de Sadakat con Alya: se pone de su lado y protege a Cihan Deniz

Alya ya se encontraba en casa con Cihan Deniz cuando el pequeño ha salido en busca de un cuaderno. La doctora ha ido detrás de él justo cuando Boran ha llegado a la mansión en una camilla, recién intervenido del riñón gracias a Alya. El joven continúa en coma.

Cihan Deniz ha estado a punto de encontrarse con su padre, pero Sadakat ha reaccionado y se ha adelantado al niño. “¿Qué es lo que quieres?”, le ha preguntado. “Necesito el cuaderno que hay en la cocina, abuela”, le ha respondido él.

Sadakat ha decidido acompañarlo y, con la emoción todavía presente, le ha tendido la mano: “Yo te acompaño. Vamos a por él, príncipe. Ven, dame la mano, mi niño”. Así, ha conseguido alejarlo justo cuando Boran estaba siendo trasladado al interior de la casa.

Alya ha visto lo que ha hecho Sadakat y ha entendido el verdadero significado de aquel gesto. La mujer que tantas veces se ha enfrentado a ella ha pensado esta vez en sus sentimientos y ha evitado que Cihan Deniz se encontrara con su padre en una situación tan delicada.

Después de reconocer el valor de Alya y agradecerle que haya salvado a sus dos hijos, Sadakat ha vuelto a demostrar que su actitud hacia ella está cambiando. Esta vez, sin necesidad de decirlo, se ha puesto de su lado.