Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina se siente traicionada por Bianca tras pasar la noche con ella

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Hugo Brossard mantendrá una importante conversación con los De la Reina. Tasio propondrá a su padre contarle a Hugo la verdad sobre la explosión de la caldera, pero el patriarca se negará por falta de pruebas.

El francés les dirá que se pensará la reincorporación de los hermanos. ¿Qué pasará?

Por otro lado, Valentina revelará a Andrés que Begoña todavía le ama y él...¡se quedará en shock!

Beatriz contará a Gabriel que su embarazo será complicado y que deberá guardar reposo, recuperando así su atención

Mabel, siguiendo los consejos de su madre, pedirá ayuda a Josema con un proyecto del curso. ¿Le ayudará?

Fina y Bianca amanecerán juntas tras su noche de pasión. Todo irá bien hasta que la fotógrafa descubra que Bianca manipuló al empresario y se enfrentará a ella por haberla engañado. ¡Creerá que todo ha sido parte de una estrategia para llevarla a la cama!

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.