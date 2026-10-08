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El padre de Sira

Carlos Olalla, sobre el regreso de Gonzalo Alvarado en Sira: “Me he sentido muy identificado con él, es un hombre que quiere renacer”

El actor nos ha explicado sus sensaciones al volver a ponerse al frente del personaje que da vida al padre de Sira.

Carlos Olalla, sobre el regreso de Gonzalo Alvarado en Sira

Carlos Olalla, sobre el regreso de Gonzalo Alvarado en Sira: “Me he sentido muy identificado con él, es un hombre que quiere renacer”

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Carlos Olalla ha confesado que había leído Sira y pasaba las páginas del libro de María Dueñas con la emoción de ver si aparecía su personaje, Gonzalo Alvarado.

“Contad conmigo para todo lo que queráis” afirmó el veterano actor cuando le llamaron para volver a meterse en la piel de su personaje en Sira.

Carlos Olalla ha confesado que Gonzalo Alvarado es “uno de los personajes con los que más me he sentido identificado en mi carrera porque es un hombre sensible que ha tenido una vida que no es la que le habría gustado vivir”.

El personaje intenta rehacer todos los entuertos en El tiempo entre costuras por no atreverse a vivir su vida. “El querer renacer es algo con lo que me he sentido muy identificado” ha explicado Olalla sobre el padre de Sira.

¿Cómo será la relación de Sira y Gonzalo Alvarado? ¿Descubriremos cosas del personaje que desconocíamos? Carlos Olalla nos mostrará todos sus secretos en Sira, la nueva serie basada en el éxito de María Dueñas que podremos disfrutar en atresplayer.

Antena 3 » Series » Sira

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