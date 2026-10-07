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Capítulo 664

“Es tu culpa”: Fina se deja llevar y vive una noche de pasión con Bianca

La fotógrafa cae rendida ante la argentina y pasan la noche juntas.

“Es tu culpa”: Fina se deja llevar y vive una noche de pasión con Bianca

“Es tu culpa”: Fina se deja llevar y vive una noche de pasión con Bianca

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Julia Zapata López
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Bianca se ha quedado hasta tarde trabajando en casa de Fina.

Iba a marcharse cuando Fina se acerca a ella y le dice que le encantaría que pintase algo sobre alguna de sus fotografías a lo que la argentina se queda muy sorprendida.

Después, la fotógrafa le invita a que se quede a cenar con ella y Fina le confiesa que está muy contenta con todo lo que están consiguiendo a nivel laboral porque le ha ayudado mucho: “Me ha ido muy bien tenerte cerca”.

Fina, entonces se deja llevar y ahora es ella quien besa a Bianca que no se resiste. Fina y Bianca continúan besando y acaban… ¡pasando la noche juntas!

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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