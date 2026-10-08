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La vida de Kader corre peligro tras quedar atrapada en un incendio: este domingo, en El secreto

Zeynep se marcha de la mansión Tecer después de que Berrak la eche, pero no tarda en verse obligada a regresar por una emergencia. Mientras la familia sigue enfrentada por sus secretos, Kader se queda atrapada en un incendio.

Kader, atrapada en un incendio

La vida de Kader corre peligro tras quedar atrapada en un incendio: este domingo, en El secreto

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Berrak ya no quiere que Zeynep siga en la mansión y se lo deja muy claro: “Ahí tienes tus cosas, cógelas y vete”. La joven recoge sus cosas y le explica a Serhat por qué había decidido quedarse allí: “Estaba en tu casa por Kader. Si ya no está, yo tampoco”.

Antes de que Zeynep se marche, Serhat intenta aclarar las dudas que han surgido entre ellos: “Entre Sedef y yo no pasó nada”. Pero los problemas no terminan ahí. Cihan se enfrenta a Can delante de su hermano, poniendo en duda su lealtad: “¿Y si resulta que eres el padre de la niña?”.

Berrak también se enfrenta a una situación que teme desde hace tiempo. “¿Vas a dejarme?”, le pregunta a Serhat. Él no duda en responderle: “Te dejé hace mucho tiempo”.

Y cuando parece que no puede pasar nada más, Kader se queda atrapada en un incendio en casa de Tülay y Erkan. La pequeña está sola y las llamas empiezan a rodearla. Su vida corre peligro y Zeynep intenta salvarla.

¡Noche de infarto este domingo en El secreto! A las 22:00 horas, en Antena 3. Y ya disponible en atresplayer.

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