La vida de Kader corre peligro tras quedar atrapada en un incendio: este domingo, en El secreto

Berrak ya no quiere que Zeynep siga en la mansión y se lo deja muy claro: “Ahí tienes tus cosas, cógelas y vete”. La joven recoge sus cosas y le explica a Serhat por qué había decidido quedarse allí: “Estaba en tu casa por Kader. Si ya no está, yo tampoco”.

Antes de que Zeynep se marche, Serhat intenta aclarar las dudas que han surgido entre ellos: “Entre Sedef y yo no pasó nada”. Pero los problemas no terminan ahí. Cihan se enfrenta a Can delante de su hermano, poniendo en duda su lealtad: “¿Y si resulta que eres el padre de la niña?”.

Berrak también se enfrenta a una situación que teme desde hace tiempo. “¿Vas a dejarme?”, le pregunta a Serhat. Él no duda en responderle: “Te dejé hace mucho tiempo”.

Y cuando parece que no puede pasar nada más, Kader se queda atrapada en un incendio en casa de Tülay y Erkan. La pequeña está sola y las llamas empiezan a rodearla. Su vida corre peligro y Zeynep intenta salvarla.

¡Noche de infarto este domingo en El secreto! A las 22:00 horas, en Antena 3. Y ya disponible en atresplayer.