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Muere un pasajero tras sufrir una emergencia médica en pleno vuelo e intentar abrir una de las puertas

Las autoridades están investigando las causas de la muerte. No se ha revelado la identidad del fallecido.

Imagen del interior de un avión

Imagen del interior de un avión Pixabay

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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Poco antes de que un avión de la aerolínea Kenya Airways tocase tierra, un pasajero murió tras sufrir una emergencia médica. El incidente ocurrió durante un vuelo que realizaba la ruta Nairobi-Lagos, explicó la compañía keniana y las autoridades nigerianas.

En torno a las 21:20 horas el pasajero estaba inconsciente, e inmediatamente la tripulación "administró primeros auxilios de acuerdo con su formación y siguió todos los procedimientos de emergencia", apuntó la aerolínea en un comunicado, concretando que quedaban unos veinte minutos para aterrizar.

Cuando el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Murtala Muhammed de Lagos, donde fue recibido por personal sanitario que, tras examinar al pasajero, confirmó su fallecimiento. Hasta el momento se desconoce la identidad y la causa de la muerte, ya que la compañía no ha revelado los datos.

Kenya Airways expresó sus condolencias a los familiares y amigos del fallecido y aseguró que está prestando el "apoyo necesario" en coordinación con la familia, las autoridades locales y los reguladores de aviación.

Intentó abrir una puerta

Antes de quedar inconsciente, el director de Asuntos Públicos y Protección al Consumidor de la Autoridad de Aviación Civil de Nigeria, Michael Achimugu, dijo al medio 'The Punch' que el pasajero estaba "inquiero y agresivo".

Según Achimugu, que citó la versión trasladada por el director de Kenya Airways en Nigeria, el hombre trató de acceder a la cabina de los pilotos y posteriormente intentó abrir una de las puertas traseras del avión, por lo que fue inmovilizado con las manos atadas a la espalda. También indicó el pasajero procedía de Madagascar, donde las autoridades le denegaron la entrada.

Por su parte, la Policía nigeriana ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte y ha tomado declaración a todos los miembros de la tribulación. El protavoz Muhamed Adeola, señaló que el fallecido tenía dificultades para respirar durante el trayecto. El cuerpo del fallecido ha sido trasladado a una morgue de Ikeja, en Lagos.

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