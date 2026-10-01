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Mejores momentos | Capítulo 5

“¿Qué te dijo Renata antes de morir?”: Gustavo, a punto de afrontar la verdad en su reencuentro con Catalina

El empresario se ha mostrado muy emocionado al volver a ver a su hija, pero no ha podido evitar preguntarle por su conversación con Renata antes de morir.

Gustavo, a punto de afrontar la verdad en su reencuentro con Catalina

“¿Qué te dijo Renata antes de morir?”: Gustavo, a punto de afrontar la verdad en su reencuentro con Catalina

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Patri Bea
Patri Bea
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Después de recibir una carta de Catalina en la que le contaba que Renata había muerto y que, antes de su último aliento, le había revelado algo de gran importancia, Gustavo tomó la decisión de regresar a Punta do Bico para afrontar lo ocurrido.

La bienvenida de Inés ha estado lejos de ser cálida. Ella no olvida los años de abandono ni los múltiples intentos de sabotear sus proyectos, incluido el momento en el que envió a José con la intención de perjudicar a La Deslumbrante.

Quien sí despertaba un fuerte deseo de reencuentro en Gustavo era Catalina, y así lo dejó ver en cuanto la tuvo delante. Sin embargo, la joven se mostró distante y reservada, dolida por todo el tiempo que los dejó de lado y, sobre todo, por lo que llegó a descubrir.

En medio de la conversación y con cierta cautela, Gustavo ha sacado el tema de Renata, preguntándole directamente qué era eso tan importante que le había confesado antes de morir. ¿Habrá tenido Catalina el valor de decirle la verdad?

Catalina amenaza a Renata y Clara tras descubrir que irá a un internado

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Antena 3 » Series » Las hijas de la criada

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