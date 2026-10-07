Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

Caso Epstein

Encuentran muerto en Tailandia al banquero británico Simon Andriesz, informante en el caso Epstein

Simon Andriesz murió el pasado 23 de septiembre, su familia ha asegurado que se trata de un suicidio y que no hay indicios de que hayan intervenido terceras personas.

Imagen de los archivos de Jeffrey Epstein liberados por autoridades en Estados Unidos

Imagen de los archivos de Jeffrey Epstein liberados por autoridades en Estados Unidos EFE

Publicidad

Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
Publicado:

El banquero británico Simon Andriesz ha sido encontrado muerto en Tailandia. Tenía 57 años y su nombre saltó a la escena mediática después de saberse que aportó documentación relacionada con el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Presuntamente la documentación aportada a las autoridades estadounidenses incluía pruebas al FBI y a comités del Congreso. Él aseguraba que existía relaciones comerciales entre Lutnick, actual secretario de Comercio de la administración Trump, y Epstein, y también con Andrew Mountbatten-Windsor. Las autoridades hasta la fecha no han confirmado ni desmentido dichas pruebas.

Su muerte ha trascendido mientras la Autoridad de Conducta Financiera Británica estudia cómo fue el cauce por el que se aportaron las denuncias y su situación como denunciante. Además ha reconocido que Andriesz fue informado erróneamente de que había perdido la protección que le correspondía como informante y por ello ha pedido disculpas.

Su familia ha indicado que se ha suicidado no dando cabida a que haya interferencia de terceras personas en su muerte.

Detenido un ex jefe de la Inteligencia de Alemania acusado de espiar para un servicio extranjero

Sede del Servicio Federal de Inteligencia alemán

Publicidad

Mundo

Tres años del 7-O: Israel recuerda a las víctimas mientras Gaza sigue en ruinas

Tres años del ataque de Hamas el 7 de octubre: Israel recuerda a las víctimas mientras Gaza sigue en ruinas

Imagen del interior de un avión

Muere un pasajero tras sufrir una emergencia médica en pleno vuelo e intentar abrir una de las puertas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

EE.UU. presiona a Rusia para aclarar el presunto caso de peste neumónica

Imagen de los archivos de Jeffrey Epstein liberados por autoridades en Estados Unidos
Caso Epstein

Encuentran muerto en Tailandia al banquero británico Simon Andriesz, informante en el caso Epstein

Christa PikeTENNESSEE DEPARTMENT OF CORRECTION / ZUMA PRESS01/10/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
EE.UU.

Christa Pike se encuentra consciente y habla tras sobrevivir a su intento de ejecución con dosis letales

Rescate de Morocho
Chile

VÍDEO: Así fue el rescate de Morocho, el perro que pasó más de dos horas luchando contra la corriente

El rescate de Morocho fue seguido en directo por todo Chile. Tras más de cinco intentos por ponerlo a salvo, el perro logró sobrevivir a la corriente y ahora busca un hogar.

Sede del Servicio Federal de Inteligencia alemán
Espionaje

Detenido un ex jefe de la Inteligencia de Alemania acusado de espiar para un servicio extranjero

El jefe del Servicio Federal de Inteligencia (BND) entre 1998 y 2005, August Hanning, ha sido detenido este martes.

Protestas Francia

Caos y violencia en los enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes en las protestas educativas en Francia

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia

Meloni 'blinda' su voz frente a la inteligencia artificial

El presidente de EEUU, Donald Trump

Trump ofrece ayuda a Rusia por la peste neumónica en Siberia

Publicidad