Encuentran muerto en Tailandia al banquero británico Simon Andriesz, informante en el caso Epstein

El banquero británico Simon Andriesz ha sido encontrado muerto en Tailandia. Tenía 57 años y su nombre saltó a la escena mediática después de saberse que aportó documentación relacionada con el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Presuntamente la documentación aportada a las autoridades estadounidenses incluía pruebas al FBI y a comités del Congreso. Él aseguraba que existía relaciones comerciales entre Lutnick, actual secretario de Comercio de la administración Trump, y Epstein, y también con Andrew Mountbatten-Windsor. Las autoridades hasta la fecha no han confirmado ni desmentido dichas pruebas.

Su muerte ha trascendido mientras la Autoridad de Conducta Financiera Británica estudia cómo fue el cauce por el que se aportaron las denuncias y su situación como denunciante. Además ha reconocido que Andriesz fue informado erróneamente de que había perdido la protección que le correspondía como informante y por ello ha pedido disculpas.

Su familia ha indicado que se ha suicidado no dando cabida a que haya interferencia de terceras personas en su muerte.