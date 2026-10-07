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AlaZ | 7 de octubre

Moisés alucina en AlaZ con un acierto inesperado que habría evitado su derrota ante David

El concursante riojano ha conseguido empatar a 22 aciertos, pero tras haber fallado por arriesgar con la letra en la que más confiaba de las que le quedaban.

Moisés alucina en AlaZ con un acierto inesperado que habría evitado su derrota ante David

Moisés alucina en AlaZ con un acierto inesperado que habría evitado su derrota ante David

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Moisés se ha quedado incrédulo ante lo que le ha ocurrido en este AlaZ. Ha tenido el empate al alcance de su mano y lo ha visto escapar por haber apostado por la letra equivocada. David se ha plantado con un parcial de 22-21 a su favor. El riojano sólo necesitaba un acierto más… y lo ha conseguido, pero de forma inesperada y tras haber fallado antes. Por eso, tendrá que pasar por la Silla Azul en el próximo programa.

Moisés parecía tener todo a su favor en este duelo. Ha llegado con más segundos, ha jugado de la A a la Z y ha ido siempre por delante de su rival, completando la primera vuelta con 21 letras en verde. David, que había tenido un buen arranque de siete respuestas seguidas, ha ido quedándose rezagado.

Sin embargo, las tornas han cambiado después entre los dos concursantes. Moisés dudaba con sus preguntas pendientes, y David le ha adelantado. Con 22 aciertos, ha preferido no especular y plantarse. Por lo tanto, el riojano tenía que arriesgar y lo ha hecho con una letra que ha fallado. La sorpresa ha llegado al acertar otra letra, ya cuando la remontada era imposible. ¡Revive este trepidante AlaZ en el vídeo!

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