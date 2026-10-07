Capítulo 664 de Sueños de libertad; 7 de octubre: Gabriel da marcha atrás y decide no despedir a Pablo

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Hugo Brossard se ha reunido con Gabriel y Pablo para intentar solucionar la crisis de la fábrica. El francés, por el momento, no piensa readmitir a los hermanos De la Reina, pero ha aceptado reunirse con Damián para hablar bien las cosas.

Después, a solas en el despacho, Pablo le ha preguntado a Gabriel si finalmente piensa despedirle, pero el directo le ha comunicado que no que quiere seguir contando con su ayuda.

Begoña ha reconocido ante Valentina que sigue enamorada Andrés, aunque le ha prometido no interferir en su relación. ¡Valentina se ha quedado muy confundida!

Andrés ha hablado con Begoña y ella le ha confesado que su marido la ha amenazado con separarla con sus hijos para siempre. Andrés no está dispuesto a que eso pase y quiere ayudarla.

Y Fina y Bianca han tenido una conversación que ha terminado con beso...¡después ambas han pasado la noche juntas en el piso de la fotógrafa!

Bianca no se ha arrepentido de su beso con Fina y ambas han acabado haciendo el amor después de que la argentina haya apoyado su nuevo proyecto fotográfico

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