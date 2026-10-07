Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 664

Andrés teme que Gabriel cumpla su amenaza contra Begoña: “No voy a permitir que te separe de tus hijos”

La enfermera le cuenta al hijo de Damián su discusión con Gabriel.

Andrés teme que Gabriel cumpla su amenaza contra Begoña: “No voy a permitir que te separe de tus hijos”

Andrés teme que Gabriel cumpla su amenaza contra Begoña: “No voy a permitir que te separe de tus hijos”

Publicidad

Julia Zapata López
Publicado:

Andrés le ha dicho a Begoña que Valentina le ha contado que ya sabe que tuvo que decirle a su marido que ella era “el topo” para defender a la dependienta.

Andrés le dice que sabe que su primo estará enfadad y le pide que le cuente las represalias que ha tomado contra ella.

“Me ha amenazado con alejarme de mis hijos”, le dice la enfermera al igual que lo hizo Jesús en su día.

Andrés se queda sin palabras y le asegura que no va a permitir que cumpla su amenaza, pero Begoña le pide que no se meta porque será peor para todos.

Ella sabe como manejarlo y cómo llevar la situación con su marido. ¿Qué hará Andrés?, ¿hará caso a Begoña?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

Andrés teme que Gabriel cumpla su amenaza contra Begoña: “No voy a permitir que te separe de tus hijos”

Andrés teme que Gabriel cumpla su amenaza contra Begoña: “No voy a permitir que te separe de tus hijos”

Hugo Brossard acepta reunirse con Damián... ¿readmitirá a los hermanos De la Reina?

Hugo Brossard acepta reunirse con Damián... ¿readmitirá a los hermanos De la Reina?

“Es tu culpa”: Fina se deja llevar y vive una noche de pasión con Bianca

“Es tu culpa”: Fina se deja llevar y vive una noche de pasión con Bianca

“¿Le sigues amando?”: Valentina, en shock, tras descubrir que Begoña todavía siente algo por Andrés
Capítulo 664

“¿Le sigues amando?”: Valentina, en shock, tras descubrir que Begoña todavía siente algo por Andrés

El despertar de Boran deja en shock a Cihan y Alya: su amor se enfrenta ahora a un nuevo obstáculo
En tierra lejana

El despertar de Boran deja en shock a Cihan y Alya: su amor se enfrenta ahora a un nuevo obstáculo

Alya se juega la vida por la familia Albora y Cihan se enfrenta a Sadakat: “¿La aceptas al fin, madre?”
En tierra lejana | 6 de octubre

Alya se juega la vida por la familia Albora y Cihan se enfrenta a Sadakat: “¿La aceptas al fin, madre?”

El empresario ha vivido con el corazón encogido el momento más crítico de la operación de Alya y, todavía asustado, no ha podido contenerse al enfrentarse a su madre por la forma en la que siempre ha tratado a su mujer.

El corazón de Alya se para durante la operación y Cihan se rompe de miedo: “Eres mi ave fénix”
En tierra lejana | 6 de octubre

El corazón de Alya se para durante la operación y Cihan se rompe de miedo: “Eres mi ave fénix”

La operación de Alya se ha complicado cuando su corazón ha dejado de latir durante unos segundos. Cihan ha vivido la intervención con el corazón encogido, temiendo perder a la mujer que ama.

Alya le hace una emotiva promesa de amor a Cihan

Alya le hace una emotiva promesa de amor a Cihan: “Lo nuestro no va a acabarse aquí”

Cihan descubre que Alya lo ha engañado para salvarle la vida

“¿Qué hago yo aquí?”: Cihan descubre que Alya lo ha engañado para salvarle la vida

Andrés

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés mediará entre Begoña y Valentina

Publicidad