Andrés teme que Gabriel cumpla su amenaza contra Begoña: “No voy a permitir que te separe de tus hijos”

Andrés le ha dicho a Begoña que Valentina le ha contado que ya sabe que tuvo que decirle a su marido que ella era “el topo” para defender a la dependienta.

Andrés le dice que sabe que su primo estará enfadad y le pide que le cuente las represalias que ha tomado contra ella.

“Me ha amenazado con alejarme de mis hijos”, le dice la enfermera al igual que lo hizo Jesús en su día.

Andrés se queda sin palabras y le asegura que no va a permitir que cumpla su amenaza, pero Begoña le pide que no se meta porque será peor para todos.

Ella sabe como manejarlo y cómo llevar la situación con su marido. ¿Qué hará Andrés?, ¿hará caso a Begoña?