Hugo Brossard acepta reunirse con Damián... ¿readmitirá a los hermanos De la Reina?

Hugo Brossard ha llegado a la fábrica para poner orden tras la llamada de Pablo Salazar.

El padre de Mabel y Miguel se vio obligado a llamar al francés ante la crisis de la fábrica y al ser consciente de que cómo alguien no ponga freno, Gabriel no va a dejar títere con cabeza. Ha despedido a Tasio, Marta y Andrés y él iba a ser el siguiente.

Brossard se sienta a hablar con ellos y Pablo le pide que readmita a los hermanos De la Reina a lo que Gabriel no está de acuerdo.

El francés no parece estar de acuerdo y parece, que, por el momento no piensa readmitir a los hermanos, pero acepta a reunirse con Damián para hablar bien las cosas.

Una noticia que llena de esperanza a los De la Reina que no piensan desaprovechar la oportunidad para darle su versión de los hechos, desenmascarar a Gabriel e intentar que Hugo Brossard readmita a sus hijos. ¿Lo conseguirá?