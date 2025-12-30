Un viaje intenso
Martina Cariddi, sobre el cambio de Catalina tras descubrir la verdad: “Siente asco hacia sí misma”
La actriz analiza el cambio de actitud de la joven después de que Renata le confesase que es hija suya en su lecho de muerte.
Descubrir la verdad sobre su vida en el lecho de muerte de Renata ha sido un shock para Catalina. Por una parte, siente que ha vivido una mentira y, por otra, las piezas del rompecabezas comienzan a encajarse.
“Ella empieza un viaje muy interesante”, nos explica Martina Cariddi refiriéndose al cambio que pega Catalina al enterarse de la verdad. Primero, siente pánico por ser descubierta y llega a sentir “asco hacia sí misma”.
Catalina comienza a replantearse qué hubiera sido de su vida si hubiera sido criada y se refugia en la fiesta y en el alcohol. “Yo he trabajado que ella está en estado de disociación”, ha recalcado la actriz.
La joven toca fondo, pero, por el momento no ha querido compartir con nadie su secreto y preocupación. ¿Lo hará en algún momento? ¡Escucha todo lo que nos ha contado la actriz en el vídeo de arriba!
