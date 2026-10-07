El motivo por el que Shakira y Piqué han vuelto a enfrentarse en los juzgados de Barcelona

Shakira ha hecho un paréntesis en su estancia en Madrid, donde continúa con su residencia de conciertos, para desplazarse este martes hasta Barcelona y acudir a los juzgados. La cantante se ha enfrentado en los juzgados, de nuevo, contra Gerard Piqué en una nueva vista relacionada con el régimen de visitas de los dos hijos que tienen en común, Milan y Sasha, que residen con ella en Miami.

A primera hora de la mañana, la artista llegaba a la Ciudad de la Justicia de Barcelona acompañada por su abogada, Carmen Varela, su hermano Tonino y su asistente. Sin hacer declaraciones a su llegada, la colombiana accedía al recinto para participar en este procedimiento, que plantea una revisión de la organización de los desplazamientos entre Miami y Barcelona.

Shakira, muy amable con sus fans a la salida del juzgado | Europa Press

La comparecencia se produce después de que el equipo de Shakira difundiese un comunicado en el que la cantante ha querido aclarar que su petición no busca reducir el tiempo que sus hijos pasan con su padre. Su propuesta pasa por repartir entre ambos progenitores el esfuerzo de los viajes y que, en los periodos vacacionales de pocos días, sea Piqué quien se desplace hasta Miami.

El objetivo, según ha explicado su representación, es evitar que los menores tengan que realizar viajes transatlánticos de corta duración y los consiguientes cambios horarios, permitiéndoles mantener durante más tiempo sus rutinas escolares, sociales y familiares.

Piqué saliendo del juzgado | Europa Press

De este modo, Shakira y Gerard Piqué vuelven a encontrarse en los tribunales casi cuatro años después de ratificar su acuerdo de separación ante un juzgado de Barcelona. Mientras la cantante continúa con sus compromisos profesionales en Madrid, donde ha ampliado su residencia con una última fecha el próximo 12 de octubre, ambos han acudido personalmente a esta nueva cita judicial.