“Me gusta imaginarme quién sería si no fuera una Valdés”: Catalina se sincera en su cita con Braulio

La única vía de escape del complicado momento por el que está pasando Catalina es Braulio. Descubrir que es hija de Renata le ha cambiado la vida y todavía no se ha atrevido a compartir ese secreto con nadie.

Catalina ha querido sorprender al hijo de los Barba Peláez llevándolo a lugar alejado de los lujos a los que ambos están acostumbrados: una taberna oscura y acogedora a la que van los vecinos del pueblo.

“Me gusta imaginarme quién sería si no fuera una Valdés”, se sincera Catalina durante su cita con Braulio. La joven no deja de darle vueltas a la idea de cómo sería su vida su Renata no la hubiese intercambiado por Clara al nacer.

“Hoy sería una campesina que ha quedado con su novio”, le deja caer Catalina a Braulio en mitad de la conversación. ¿Será este el inicio de una bonita historia de amor? ¿Se atreverá la joven a compartir su secreto con el hijo de los Barba Peláez?