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El jueves, nuevo capítulo

¿Contará Gustavo la verdad? El compromiso de Clara y Jaime amenaza con que todo salte por los aires

En el sexto capítulo de Las hijas de la criada descubriremos que Clara y Jaime pretenden casarse. Catalina y Gustavo son los únicos que pueden frenar la boda. ¿Alguno de ellos se atreverá a desvelar que son hermanos?

¿Contará Gustavo la verdad? El compromiso de Clara y Jaime amenaza con que todo salte por los aires

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Patri Bea
Patri Bea
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En el sexto capítulo de Las hijas de la criada viviremos un salto temporal de varios años. La muerte de Celso marcará un antes y un después en la vida de Clara y Jaime se convertirá en su mayor apoyo.

En una cena familiar durante las fechas navideñas, Clara y Jaime anunciarán que van a casarse y, aunque Inés se alegrará enormemente, a Gustavo se le cambiará la cara por completo. Él sabe que son hermanos.

Catalina lleva tiempo viviendo fuera de casa y, cuando descubra las intenciones de sus hermanos, decidirá ser valiente y enfrentará a su padre para que cuente la verdad.

Sólo Catalina y Gustavo pueden detener el incesto y ambos saben que, si la verdad sale a la luz, ya nada volverá a ser como antes. ¿Qué decidirán? ¡No te pierdas Las hijas de la criada, el jueves a las 23:00 en Antena 3!

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