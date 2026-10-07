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SUEÑOS DE LIBERTAD
Bianca confiesa sus sentimientos por Fina y provoca la reacción más tajante de Digna en Sueños de libertad
La artista reconoce ante Digna que está enamorada de Fina y que hará lo necesario para que sea libre, una confesión que termina agotando la paciencia de la matriarca.
Bianca vuelve a defender que Fina quizá no está hecha para vivir en Toledo y asegura que necesita escapar y buscar otras cosas fuera. Sus palabras resultan demasiado atrevidas para Digna.
Lejos de dar marcha atrás, la argentina revela que está enamorada de Fina y admite haberse entrometido en su relación con Marta. Cansada de escucharla, Digna toma una decisión contundente y le pide que abandone su casa en Sueños de libertad.