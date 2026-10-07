"No creo que sea esa su intención": Vicente Vallés, sobre qué hará Pedro Sánchez si pierde las elecciones

Vicente Vallés ha comenzado analizando a los principales candidatos a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y ha dejado claro que piensa que es la última oportunidad de Feijóo para llegar al poder.

Con respecto a Pedro Sánchez, Vallés duda mucho de que esté en su mente dimitir si no consigue el resultado esperado. "Lo normal en las democracias occidentales es que aquel que pierde, lo deje", ha puntualizado.

El periodista cree que la primera prioridad de Sánchez es seguir gobernando, pero, la segunda, que el PSOE consiga un buen resultado para frenar la apertura de un debate sucesoria dentro del partido.