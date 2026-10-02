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Mejores momentos | Capítulo 5

La vida se detiene para Clara: Celso pierde la vida en el naufragio del Santa Olaya

La joven se ha roto por completo al tener que identificar el cuerpo sin vida del que consideraba el amor de su vida.

Celso pierde la vida en el naufragio del Santa Olaya

La vida se detiene para Clara: Celso pierde la vida en el naufragio del Santa Olaya

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Patri Bea
Patri Bea
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Clara ha estado a punto de dejar atrás su vida en Punta do Bico para embarcarse en el Santa Olaya con Celso rumbo a América, pero Jaime ha fingido una avería en su coche para evitar que la joven se fuese.

Sin saberlo, el hijo de Gustavo e Inés le ha salvado la vida a la joven, ya que, horas después de que el barco partiera, ha naufragado y en la prensa han publicado ya una lista de más de 200 fallecidos.

La angustia de Clara tras recibir la noticia del hundimiento del barco se calma momentáneamente cuando Jaime le dice que Celso no se encuentra entre los fallecidos, pero, minutos después, Fermín entra al pazo con la peor de las noticias: “Una gamela ha encontrado el cuerpo sin vida de Celso”.

Clara ha tenido que ir a identificar el cadáver y Jaime no ha querido dejarla sola en estos momentos tan duros. La vida de la joven se ha parado por completo: ha perdido a la persona que más le importaba. ¿Conseguirá remontar y recuperar su alegría?

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Antena 3 » Series » Las hijas de la criada

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