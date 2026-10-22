Esta noche, último capítulo de Las hijas de la criada: Catalina, Clara y Jaime se reencuentran y se enfrentan a la verdad

La muerte de doña Inés ha dejado un gran vacío en Punta do Bico. Clara se siente muy perdida y sola, pero no piensa dejar a un lado el negocio y luchará por sacar la conservera adelante y también la escuela de mujeres.

Clara intentará contactar con Catalina y, a pesar de que la joven se mostrará reacia a regresar a Galicia en un principio, acabará haciéndolo para enfrentarse a la verdad de una vez por todas. ¿Descubrirá por fin Clara quién es realmente?

La nueva Ley del divorcio despertará el interés en las trabajadoras de la conservera y eso les traerá más de un problema. El marido de una de ellas se presentará hecho una furia en La Deslumbrante y meterá a una de las trabajadoras en graves problemas.

Jaime, Catalina y Clara volverán a encontrarse en un mismo espacio y pondrán todas las cartas sobre la mesa para tomar importantes decisiones sobre su futuro. ¡No te pierdas el último capítulo de Las hijas de la criada!